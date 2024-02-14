في ثالث استهداف.. هجوم أمريكي بريطاني على الحديدة باليمن

غزة - فلسطين أون لاين

قالت قناة "المسيرة" اليمنية، أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الجاح، في مديرية بيت الفقيه، بمحافظة الحديدة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وتعد الحديدة إحدى أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطًا ساحليًا طويلًا.

وهذا الاستهداف الثالث خلال الأربعاء، حيث شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ما مجموعه 6 غارات، قبل الهجوم الأخير، على مناطق التابعة للقوات المسلحة باليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنهم استهدفوا 34 سفينة "إسرائيلية" وأميركية وبريطانية منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشار المتحدث باسم حكومة اليمنية، ضيف الله الشامي، خلال مؤتمر صحافي إلى أنه من بين السفن المستهدفة 14 سفينة أميركية و3 بريطانية و17 سفينة "إسرائيلية".وأكد أن "العمليات العسكرية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية فقط".

وتابع "الولايات المتحدة وبريطانيا هما من عسكرتا البحر الأحمر وتهددان الملاحة الدولية لحماية الملاحة الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن" القوات البحرية التابعة للجماعة رصدت الرقم صفر لعدد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر".

وتستهدف القوات المسلحة اليمنية، منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2023 الماضي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر؛ تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانًا "إسرائيليًا" مدمرًا بدعم أمريكي، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء العدوان على القطاع.

المصدر / وكالات