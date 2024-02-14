تضامنًا مع غزة.. جامعة نرويجية توقف مشروع تبادل للطلاب مع "إسرائيل"

غزة - فلسطين أون لاين

احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، قررت جامعة "أوسلو ميتروبيلتان" النرويجية توقّفها عن مشروع تبادل الطلاب مع جامعة حيفا العبرية.

وجاء في تقرير نرويجي، فإن القاء جاء إثر ضغوطات كبيرة فرضتها مجموعات طلابية وأكاديمية أن القرار اتُخذ إثر ضغوطات فرضتها مجموعات مناصرة لفلسطين متواجدة في إدارة الجامعة.

ويُذكر أن مجلس إدارة الجامعة أدان إسرائيل بسبب "عدوانيتها على قطاع غزة".

وفي الإطار، أفاد تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر"، أن مسؤولين في عالم الأبحاث في "إسرائيل" يرصدون براعم لنبذ باحثين إسرائيليين في عالم الأكاديميات".

وقال باحث إسرائيلي لديه علاقات أكاديمية في دول أجنبية إن "عالم الأكاديميات والعلوم قام ضدنا. وباحثون شبان في "إسرائيل" يخافون من أن ينكلوا بهم، ويمنعونهم من الحصول على مِنح لأبحاث وأن يرفضوا التعاون معهم".

وأضاف أنه "توجد حالات أبلغ فيها باحثون في خارج البلاد نظرائهم في البلاد بوقف التعاون معهم، ورفض نشر مقالات علمية من دون تبرير ذلك. وفي هذا الوضع ستبقى الأبحاث في إسرائيل متخلفة. ولا توفر الجامعات في البلاد إمكانيات كهذه".

وقالت رئيسة منظمة Science Abroad، التي تساعد علماء إسرائيل بالعمل في دول أجنبية، بروفيسور ريفكا كارمي، "إننا نشعر بمقاطعة خفية تشمل رفض قبول وتقييم مقالات لباحثين إسرائيليين، ورفض مقترحات لحضور مؤتمرات في البلاد أو التوقف عن دعوة محاضرين إسرائيليين إلى مؤتمرات في خارج البلاد، وكذلك رفض باحثين فحص سيرة ذاتية لعلماء إسرائيليين من أجل تقدمهم الأكاديمي".

المصدر / وكالات