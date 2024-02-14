إسبانيا وأيرلندا تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دعت إسبانيا وأيرلندا إلى وقف إطلاق النار في غزة فورًا لمنع مزيد من التدهور، اليوم الأربعاء، وضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودعمها.

كما أكدت البلدان، على أنّ "التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والكرامة لا يمكن أن يكون له استثناءات"، مشددتان على أنّ وقف إطلاق النار "من شأنه تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها".

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده وأيرلندا طلبتا من المفوضية الأوروبية بحث مدى امتثال "إسرائيل" لالتزاماتها بحقوق الإنسان.

وأضاف أنّه "نظراً إلى الوضع الحرج في رفح" في جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية، رسالةً إلى المفوضية الأوروبية، تطلبان فيها منها إجراء تحقيق "عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان في غزة".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة، منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأنّ حصيلة العدوان تخطت 28500 شهيد، ونحو 68300 جريح، كما تسبب العدوان بمعاناة إنسانية كبيرة للسكان وبدمار هائل يوازي "تفجير قنبلة نووية" وفق تقارير حقوقية.