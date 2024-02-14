تفترس عجولاً وتعضّ جنودًا.. "كلاب من غزة" عدو مفاجئ يهاجم الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

في حادثة غريبة من نوعها، أفادت تقارير عبرية أن هناك أكثر من ألف من الكلاب الضالة تسللت من قطاع غزة إلى "إسرائيل"، تهاجم جنود الاحتلال في مناطق التجمع العسكري، في شمال قطاع غزة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن الجنود كانوا هدفًا لهجمات شنَّتها مجموعات من "الأنياب البرية" داخل قطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، ووصف بعض الجنود المقاتلون على الأرض أنها "عدوانية بشكل مفرط تزمجر وتكشف عن أسنانها أثناء الاقتراب ومحاولة عض القوات".

ودخلت مئات الكلاب الضالة إلى "إسرائيل" من قطاع غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أن هيئة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية تكاد تكون "عاجزة" عن فعل أي شيء حيال ذلك، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقدّر كوبي سوفير، مفتش المعهد الإسرائيلي للرعاية الصحية في منطقة حدود شمال غزة، أن 1000 كلب دخلت إسرائيل منذ ذلك الحين، وأشار إلى تقارير عن قطعان تحاول اصطياد الغزلان وإخافة الجنود.

وتقدّر "سلطة الطبيعة والحدائق" أن أكثر من ألف من الكلاب الضالة تسللت من قطاع غزة إلى "إسرائيل"، مشيرة إلى أنها تفترس الحيوانات البرية، خصوصًا حيوانات المزرعة.

وأوضحت، أن "كلابًا كثيرة افترست عجولاً في حظائر كيبوتسات غلاف غزة، كما أنها تهاجم الآن جنودًا".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن المسؤول في سلطة الطبيعة والحدائق، يهوشاع شاكيدي، قوله: "نحن نحذر بأنه يجب علينا الاهتمام بظاهرة الكلاب الضالة، لا يوجد مفر إلا قتلها بالرصاص، ووقعت هناك كارثة لطفلة من المجتمع البدوي، تعرضت للعض حتى الموت".

والشهر الماضي، ورد تقرير آخر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يواجه ظاهرة جديدة وغريبة في معاركه بقطاع غزة، حيث تقوم كلاب ضخمة الحجم بتعطيل أنشطة الكلاب المدربة التابعة لوحدة "عوكيتس" الإسرائيلية وتجبرها على الانسحاب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن جيش الاحتلال، "أنه تم رصد قيام سكان أحياء الشيخ زايد والدرج والتفاح بترك كلاب ضخمة الحجم مقيدة بالحبال والسلاسل الطويلة داخل المنازل وفي ساحات المباني التي يرسل الجنود (الإسرائيليون) إليها الكلاب لإجراء تمشيط أولي".

وأشارت، إلى أن "هذه الظاهرة قد تعيق عمل كلاب وحدة عوكيتس (إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب)، والتي يتم إرسالها إلى المكان للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو مسلحين ينصبون كمينًا للجنود".

كما ذكرت، أنه بلغ عن فقدان 17 من الكلاب المدربة مع وحدة "عوكيتس"، منذ بداية العملية العسكرية البرية بقطاع غزة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن "هذه الظاهرة لم تكن معروفة في المرحلة الأولى من القتال، وتم التوضيح للجنود الذين يستخدمون الكلاب للتنبه إليها".

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أنه "حتى الآن، لم يتم تلقي أي إشارة استخباراتية بشأن الاستخدام العسكري المنظم للكلاب الغزية ضد قوات الاحتلال، لكن هذه المسألة ظهرت كإجراء محتمل في الإحاطات التي تلقتها القوات قبل عملياتها الأخيرة".

وأضافت: "تقدر الوحدة أنه من الممكن أن تكون هذه أيضًا محاولة لجذب الجنود من الكلاب المقيدة ككمين".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا وحشي على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء "28 ألفًا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.