(محدث) 6 شهداء بينهم 4 مدنيين بغارات "إسرائيلية" جنوبي لبنان

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل طائرات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، شن سلسلة غارات متتالية وعنيفة على عدة قرى وبلدات في جنوبي لبنان.

وأكد الدفاع المدني ارتقاء 6 شهداء من بينهم أم وطفليها، وإصابة 11 مواطنًا على الأقل جرّاء تواصل القصف الصهيوني على عدة مناطق في الجنوب اللبناني.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة بلدات من بينهم بلدة عدشيت، وبلدة الصوانة التي شنّت عليها غاراةً عنيفة ارتقى على إثرها أم وطفليها.كما قصف الاحتلال منطقة جبل الريحان، ومنطقة إقليم التفاح في عمق الجنوب اللبناني.ونفّذت طائرات الاحتلال غارةً في محيط بلدة جبشيت بالنبطية جنوبي لبنان.

وفي أولى التصريحات، أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ "حزب الله" اللبنانية هاشم صفي الدين، أن العدوان الذي حصل اليوم في الجنوب اللبناني، والذي استشهد جراءه عدد من المدنيين والأطفال، لا يمكن أن يمر دون رد على الإطلاق، وهذا الرد سيكون بالمستوى المطلوب والمناسب.

وقال القيادي بحزب الله صفي الدين، خلال حفل تأبين، "إذا كان البعض يتخيل أن بإمكانه أن يحقّق أهدافًا وغايات عجز عن تحقيقها في 2006 (حرب يوليو/ تموز بين قوات حزب الله والجيش الإسرائيلي)، فنقول له: أنت مخطئ مرة أخرى".

ولفت صفي الدين إلى أن "العدو (الإسرائيلي) لن يتمكن من تحقيق أي من الأهداف، والمقاومة ما زالت القوة المقتدرة الحاضرة في كل الجبهات".

يُذكر أن صباح اليوم، قُتلت مجندة صهيونية وأُصيب 8 آخرون، إثر استهداف منطقة قاعدة القيادة الشمالية العسكرية الإسرائيلية، برشقات صاروخية أُطلقت من لبنان نحو صفد.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أنها رصدت 8 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مدينة صفد.وأشارت وسائل إعلام "إسرائيلية" إلى أنّ إن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد، ولم تستطع القبة الحديدية اعتراض معظم الصواريخ، ما أدى إلى سقوط بعضها في أماكن مفتوحة، فيما أصاب صاروخ منزلًا في صفد.

وقال مراسل القناة 14 العبرية: " ما حدث اليوم في الشمال هو الحدث الأخطر منذ اندلاع الحرب على جبهة لبنان".

وذكر رئيس بلدية صفد للإذاعة "الإسرائيلية" أن الإصابات المباشرة والحرجة كانت في قواعد عسكرية بمحيط المدينة.

وفي صباح اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة بعدة صواريخ، وحققت إصابات مباشرة.



