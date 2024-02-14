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قصف عنيف وغارات صهيونية متواصلة.. أبرز التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني

14 فبراير 2024 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات متتالية وعنيفة على عدة قرى وبلدات في جنوبي لبنان.

وأكد الدفاع المدني ارتقاء 4 شهداء من بينهم أم وطفليها، وإصابة 9 مواطنين على الأقل جرّاء تواصل القصف الصهيوني على عدة مناطق في الجنوب اللبناني.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة بلدات من بينهم بلدة عدشيت، وبلدة الصوانة التي شنّت عليها غراةً عنيفة ارتقى على إثرها أم وطفليها.

كما قصف الاحتلال منطقة جبل الريحان، ومنطقة إقليم التفاح في عمق الجنوب اللبناني.

ونفّذت طائرات الاحتلال غارةً في محيط بلدة جبشيت بالنبطية جنوبي لبنان.

يُذكر أن صباح اليوم، قُتلت مجندة صهيونية  وأُصيب 8 آخرون، إثر استهداف منطقة قاعدة القيادة الشمالية العسكرية الإسرائيلية، برشقات صاروخية أُطلقت من لبنان نحو صفد.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أنها رصدت 8 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مدينة صفد.

وأشارت وسائل إعلام "إسرائيلية" إلى أنّ إن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد، ولم تستطع القبة الحديدية اعتراض معظم الصواريخ، ما أدى إلى سقوط  بعضها في أماكن مفتوحة، فيما أصاب صاروخ منزلًا في صفد.

وقال مراسل القناة 14 العبرية: " ما حدث اليوم في الشمال هو الحدث الأخطر منذ اندلاع الحرب على جبهة لبنان".

وذكر رئيس بلدية صفد للإذاعة "الإسرائيلية" أن الإصابات المباشرة والحرجة كانت في قواعد عسكرية بمحيط المدينة.

وفي صباح اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة بعدة صواريخ، وحققت إصابات مباشرة.

 

#الحرب على غزة #جنوب لبنان #طوفان الأقصى

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