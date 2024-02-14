بعد تقديمها للخدمات الطبية.. الاحتلال يستهدف عيادة "أطباء حول العالم ـ تركيا" في مدينة غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دمّر الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم، العيادة الطبية المُعتمدة لجمعية "أطباء حول العالم ـ تركيا" وسط مدينة غزة.

واستنكرت جمعية "أطباء حول العالم ـ تركيا"،في بيان لها، تدمير الاحتلال الصهيوني العيادة الطبية التي تُقدم فيها الخدمات الصحية للمواطنين في قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية أنّ العيادة أُسست منذ عام 2015 لتقديم لخدمات الصحية لسكان قطاع غزة، إلّا أنها لم تعد موجودةً بعد اليوم بسبب تعرضها للتدمير الكامل جراء الغارات الصهيونية التي شنّها الاحتلال على العيادة.

وأشارت الجمعية إلى أنه رغم تدمير العيادة إلّا أن فريق "أطباء العالم" يواصل خدمته في مستشفى الكويت جنوبي غزة.

وذكرت الجمعية أن 30 مستشفى و53 مركزًا صحيا و150 مؤسسة صحية و122 سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة جرّاء استهدافها بشكل مباشر من قبل الاحتلال الصهيوني.

ولفتت الجمعية إلى أنّها تمكنت من الوصول إلى ما يزيد على 113 ألف فلسطيني في قطاع غزة ضمن نطاق أنشطتها الصحية والمساعدات الإنسانية منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني على غزة.

وختمت بالقول إنها عملت على توزيع الاحتياجات الأساسية على الأهالي، بما في ذلك الأدوية ومستلزمات النظافة والإمدادات الغذائية الرئيسية والأطفال والحفاضات.

يُذكر أن الاحتلال الصهيوني منذ بدء العدوان على قطاع غزة تعمّد استهداف المستشفيات والمجمعات الطبية، من خلال القصف المباشر، أو حصارها، ومنع الإمدادات الطبية والمساعدات من الوصول إلى الطواقم الطبية والمرضى والنازحين الذين لم يجدوا مكانًا يلتجئون إليه جرّاء قصف الاحتلال المتواصل على جميع مناطق قطاع غزة.