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الاحتلال يهدم منزل الناشط المقدسي فخري أبو دياب في بلدة سلوان

14 فبراير 2024 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت آليات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، منزل الناشط المقدسي  فخري أبو دياب في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، وأجبرت جميع سكان البيت على الخروج منه تمهيدًا لهدمه.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال حاصرت حي البستان من جميع الجهات، ثم اقتحمت منزل الناشط أبو دياب واعتدت على المتضامنين وأخرجتهم من المنزل بالقوة.

وقال الناشط أبو دياب إن الاحتلال الصهيوني استهدف جميع النشطاء في الآونة الأخيرة من خلال هدم منازلهم، مؤكدًا أن الهدف من هدم منزله هو هدم جميع حي البستان في القدس المحتلة.

وأشار أبو دياب إلى أن المنزل بُني قبل 35 عامًا، وتبلغ مساحته 120 متر مربع، ورغم التزامه بدفع الضرائب طيلة هذه السنوات إلا أن حجة الهدم بأن المنزل غير قانوني.

 

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