حماس تُحذّر من جريمة صهيونية "مروعة" في مجمع ناصر الطبي

غزة - فلسطين أون لاين

حذّرتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس من خطورة الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأكدت حركة حماس في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن الوضع الإنساني في مجمع ناصر الطبي أصبح كارثي للغاية، وأن النازحين والأطقم الطبية والجرحى في المجمع يعانون من أوضاع خطيرة جرّاء تواصل الحصار الصهيوني المجرم وقطع الإمدادات عنهم بشكل كامل.

وأوضحت الحركة أنّ المتواجدين في المستشفى يفتقدون أدنى مقومات الحياة من الأدوية والمواد الغذائية، ناهيك عن إطلاق النار المباشر على المستشفى وانتشار القناصة حوله، ما أدّى إلى استشهاد عدد من المواطنين داخله.

ودعتْ الحركة الأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة إلى التحرك الفوري والعاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المستشفى، تفاديًا لمجزرة مروعة وجريمة ترتكب بحق الأطقم الطبية والنازحين الذين لا يجدون مكانًا يلتجئون إليه من بطش الاحتلال النازي المستمر.

وطالبتْ حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التحرك الميداني العاجل لإدخال ما يلزم من طعام وماء ودواء للمستشفى لإنقاذ من فيه، طبقًا لواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية.