فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تُحذّر من جريمة صهيونية "مروعة" في مجمع ناصر الطبي

بعد تشديد حصاره وتهديد طواقمه.. أطباء بلا حدود تعرب عن قلقها من الوضع الإنساني في مجمع ناصر الطبي

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 11 مجزرةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

حول فيديو القائد السنوار : محاولات يائسة لتشويه قائد أذلّ الاحتلال

صحيفة عبرية تكشف.. جنود صهاينة يرفضون المُشاركة في معارك قطاع غزة

قلق وغضب في "إسرائيل" بعد قرار "موديز" خفض تصنيفها الائتماني

الحدث "الأخطر".. مقتل مجندة وإصابة آخرين بصاروخ أُطلق من لبنان على صفد

غوتيريش يحذّر: لا يوجد ما يكفي من الطعام في غزة

اقتحامات واعتقالات.. تطورات الأوضاع الميدانية في مدن الضفة الغربية

"مُحدث" أبرز تطورات اليوم الـ 131 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة

حماس تُحذّر من جريمة صهيونية "مروعة" في مجمع ناصر الطبي

14 فبراير 2024 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
...

غزة - فلسطين أون لاين

حذّرتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس من خطورة الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأكدت حركة حماس في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن الوضع الإنساني في مجمع ناصر الطبي أصبح كارثي للغاية، وأن النازحين والأطقم الطبية والجرحى في المجمع يعانون من أوضاع خطيرة جرّاء تواصل الحصار الصهيوني المجرم وقطع الإمدادات عنهم بشكل كامل.

وأوضحت الحركة أنّ المتواجدين في المستشفى يفتقدون أدنى مقومات الحياة من الأدوية والمواد الغذائية، ناهيك عن إطلاق النار المباشر على المستشفى وانتشار القناصة حوله، ما أدّى إلى استشهاد عدد من المواطنين داخله.

ودعتْ الحركة الأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة إلى التحرك الفوري والعاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المستشفى، تفاديًا لمجزرة مروعة وجريمة ترتكب بحق الأطقم الطبية والنازحين الذين لا يجدون مكانًا يلتجئون إليه من بطش الاحتلال النازي المستمر.

وطالبتْ حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التحرك الميداني العاجل لإدخال ما يلزم من طعام وماء ودواء للمستشفى لإنقاذ من فيه، طبقًا لواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية.

 

#غزة #الحرب على غزة #مجمع ناصر الطبي #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة