بعد تشديد حصاره وتهديد طواقمه.. أطباء بلا حدود تعرب عن قلقها من الوضع الإنساني في مجمع ناصر الطبي

غزة - فلسطين أون لاين

أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها "الشديد" بشأن الوضع الكارثي في مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني يُحاصرالمجمع وسط إطلاق نار كثيف صوب كل من يتحرك في محيط المجمع.

وأوضحت المنظمة، أن الاحتلال أمر جميع النازحين الذين يحتمون داخل المستشفى بإخلائه، وسط تهديدات "علنية" في حال لم يستيجوا لأوامره.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال أمر جميع الطواقم الطبية والمرضى بالبقاء في المجمع مع بقاء مرافق واحد فقط لكل مريض.

ولفتت المنظمة إلى أن الناس لا يستطيعون مغادرة المجمع خاصةً أنّ الاحتلال مازال يُطلق النار تجاه كل من يخرج أو يتحرك في المشفى.

ودعت المنظمة إلى ضرورة ضمان حماية وسلامة جميع الطاقم الطبي والمرضى والنازحين، ومنْح الرّاغبين بالمغادرة ممرًا آمنًا للخروج.

يُشار إلى أن آليات الاحتلال الصهيوني تُحاصر مجمع ناصر الطبي منذ أكثر من أسبوعين، وسط إطلاق قناصة الاحتلال النار صوب المواطنين ما أدّى إلى ارتقاء عدد كبير من المواطنين، وإصابة آخرين بعضهم ارتقى شهيدًا جرّاء عدم قدرة الطواقم الطبية على الاقتراب منه.