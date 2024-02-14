الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 11 مجزرةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهيدًا و 145 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28576 شهيدًا، و 68291 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.