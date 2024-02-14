صحيفة عبرية تكشف.. جنود صهاينة يرفضون المُشاركة في معارك قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنّ عددًا من جنود جيش الاحتلال، رفضوا، مؤخرًا، المُشاركة في المعارك داخل قطاع غزة.

وكشفت الصحفية عن رفض جنود من لواء "جفعاتي" المشاركة في معارك قطاع غزة بسبب تجاهل قادتهم لحالتهم الجسدية والنفسية التي يعانون منها.

وقال أحد الجنود في مقابلة مع الصحيفة إنهم لم يحصلوا حتى الآن على استراحة تكفي لتحسين وضعهم النفسي والجسدي، وهو ما ساهم في رفضهم الاستمرار في المشاركة في معارك غزة، خاصة أن بعض الكتائب تواصل المعارك في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سحب الكتيبة 271 التابعة لوحدة الهندسة القتالية بعد أسابيع من القتال في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وخلال الفترة الماضية، سحب جيش الاحتلال تدريجيًا بعض قواته، ومن بينهم الفرقة 36 التي تضم لواء غولاني وألوية من المدرعات والمدفعية والمشاة وقوات أخرى. كما سحب أيضًا اللواء 55 مظليين في صفوف الاحتياط الذي عمل في منطقة خان يونس.

وفي أواخر الشهر الماضي، سحب اللواء الخامس الذي عمل في المنطقة الشمالية لقطاع غزة على محور الشاطئ، إضافة إلى سحب اللواء الرابع احتياط المعروف باسم كرياتي من خان يونس بعد أسابيع من العمليات العسكرية في شمال وشرق المحافظة.

وبعد شهور من العمليات في منطقة شمال القطاع سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكتيبة 7107 التي تتبع لواء ناحال.

وبعد مرور 131 يومًا على الحرب الصهيونية على قطاع غزة، مازالت فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للاحتلال الصهيوني في كافة محاور التوغل. من خلال التفجير المباشر للآليات، وتفخيخ البيوت التي يتحصّن بها الجنود، وقنص الجنود المتوغلة في مناطق مختلفة.