الحدث "الأخطر".. مقتل مجندة وإصابة آخرين بصاروخ أُطلق من لبنان على صفد

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، عن مقتل مُجندة صهيونية وإصابة آخرين جرّاء صاروخ أُطلق من لبنان تجاه مدينة صفد شمالي فلسطين المحتلة.

أكدت مصادر عبرية أن مجندةً في جيش الاحتلال الصهيوني قُتلت صباح اليوم، فيما أُصيب 7 آخرين، منهم 5 حالات خطيرة، جرّاء صاروخ أُطلق من لبنان تجاه مدينة صفد.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أنها رصدت 8 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مدينة صفد.

وأشارت وسائل إعلام "إسرائيلية" إلى أنّ إن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد، ولم تستطع القبة الحديدية اعتراض معظم الصواريخ، ما أدى إلى سقوط بعضها في أماكن مفتوحة، فيما أصاب صاروخ منزلًا في صفد.

وقال مراسل القناة 14 العبرية: " ما حدث اليوم في الشمال هو الحدث الأخطر منذ اندلاع الحرب على جبهة لبنان".

وذكر رئيس بلدية صفد للإذاعة "الإسرائيلية" أن الإصابات المباشرة والحرجة كانت في قواعد عسكرية بمحيط المدينة.

وفي صباح اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة بعدة صواريخ، وحققت إصابات مباشرة.