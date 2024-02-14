غوتيريش يحذّر: لا يوجد ما يكفي من الطعام في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم في ظل تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 131 على التوالي.

وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن الدوليين: "يؤسفني القول إن عالمنا اليوم يعج بأمثلة على العلاقة المدمرة بين الجوع والصراع".

وأعرب غوتيريش عن قلقه بشأن شح المواد الغذائية مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يكفي من الطعام في غزة.

وأوضح أن من بين 700 ألف شخص يعانون من الجوع في العالم، يعيش 4 من كل 5 منهم في هذا القطاع الصغير.

وحذّر غوتيريش من أزمة الأمن الغذائي مشيرًا إلى أن مشكلتي المناخ والصراع يعتبران محركان أساسيان لأزمة الغذاء العالمية التي عانى منها نحو 174 مليون شخص عام 2022.

وقال: "في كثير من الحالات تتصادم أزمات المناخ والصراعات لتصيب المجتمعات بضربة مزدوجة".

ودعا الأمين العام كافة الأطراف في جميع الصراعات بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأكد غوتيريش في ختام كلمته أنه يتعين على جميع الأطراف تمويل العمليات الإنسانية بالكامل، لمنع الكوارث والصراعات من إذكاء الجوع.