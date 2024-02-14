أبرز تطورات اليوم الـ 131 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة يومها الـ 131 على التوالي، ارتكب خلالها الاحتلال الصهيوني آلاف المجازر بحق العائلات الفلسطينية، لم يترك أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتجويع إلّا وقد مارسها بحق أبناء شعبنا، مدمّرًا البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وناسفًا المربعات السكنية التي يقطنها الآلاف من المواطنين، وصولًا إلى حصاره للمشافي وشنّ الغارات العنيفة محيط المجمعات الطبية، ومنْع دخول المساعدات والأدوية والوقود ليمارس نازيته في القتل البطيء للمُحاصرين الصامدين في قطاع غزة.

في متابعة آخر إحصائيات وزارة الصحة، ارتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 28473 شهيدًا، و68146 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، من شمالها إلى جنوبها.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال في ساعات الليل الأولى عدة مناطق شرقي المدينة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال منطقة تلة زعرب غربي المدينة.

وفي ساعات الظهيرة، استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني مجموعةً من الصحفيين في منطقة ميراج شمالي المدينة، ما أدّى إلى إصابتهم إصابات خطيرة، من بينهم مراسل قناة الجزيرة الصحفي إسماعيل أبو عمر، حيث أُصيب إصابة خطيرة أدّت إلى بتر قدمه اليمنى. كما أُصيب المصور أحمد مطر إصابة بالغة الخطورة خضع على إثرها لعملية جراحية استمرت عدة ساعات، ومازال يرقد في قسم العناية المركزة تحت مراقبة الأطباء.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني حصار مجمع ناصر الطبي وسط إطلاق نار كثيف تجاه كل من يتحرك محيط المكان.

وأكدت وزارة الصحة مساء الأمس ارتقاء 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر جرّاء إطلاق قناصة الاحتلال النار تجاه ساحة المجمع.

كما أُصيب صباح اليوم طفل آخر داخل المجمع إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على المجمع، وسط تهديدات لإجبار النازحين والطواقم الطبية على الخروج من المشفى.

وعلى مدار اليوم، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف على عدة مناطق وسط وغرب المدينة.

وأطلق الطيران المروحي الصهيوني النار على مناطق شرقي بلدة القرارة شرقي خان يونس.

في دير البلح، أطلقت آليات الاحتلال ،صباح اليوم، النار بكثافة كبيرة في مناطق شرقي المدينة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف صهيوني استهدف منزلًا في شارع المزرعة شرقي المدينة.

في الزوايدة، أُصيب 5 مواطنين إثر قصف الاحتلال بركسًا في المنطقة وسط القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة على محيط بلدية الزوايدة.

في مناطق الشمال، شنّ الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات على مناطق متفرقي شمالي القطاع.

كما ارتكب الاحتلال صهيوني جريمةً جديدة في ساعات المساء الأولى، جرّاء استهدافه مركبةً في شارع الجلاء بمدينة غزة، ارتقى على إثرها 6 شهداء بينهم أطفال رضّع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الدغل" في منطقة الصناعة في مدينة غزة.

كما ارتقى شهيد وأُصيب آخرون إثر استهداف طائرات الاستطلاع محيط مسجد علي ابن أبي طالب في حي الزيتون.

فيما تجدد القصف المدفعي محيط الكلية الجامعية جنوبي غربي المدينة.