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بينهم أربعة أطباء وممرض

غزة.. الاحتلال يواصل اعتقال 14 موظفًا ومتطوعًا بالهلال الأحمر

13 فبراير 2024 . الساعة 21:52 بتوقيت القدس
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الهلال الأحمر
غزة - فلسطين أون لاين

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يواصل اعتقال طواقمنا من مستشفى الأمل في خانيونس لليوم الخامس على التوالي.

وأضافت الجمعية، في بيان صحفي، "يواصل الاحتلال اعتقال 9 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من مستشفى الأمل في خانيونس لليوم الخامس على التوالي، خلال اقتحام الاحتلال المستشفى وتدميره لمعدات طبية واستيلائه على أجهزة الحاسوب المحمولة".

بذلك يرتفع عدد المعتقلين من موظفي ومتطوعي الجمعية إلى 14 شخصًا بينهم أربعة أطباء وممرض. بحسب الهلال الأحمر.

وأشار البيان، إلى غياب الكوادر الطبية يؤثر على عمل المستشفى ورعاية المرضى الذين ما يزالون محاصرين لليوم الثالث والعشرين على التوالي.

وجدد الهلال الأحمر الفلسطيني نداءه إلى المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري والحماية المستمرة لطواقمنا العاملة في قطاع غزة.

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