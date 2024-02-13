تقرير: عدد شهداء غزة من الطلاب والمعلمين فاق الـ 5 آلاف شهيد

غزة - فلسطين أون لاين

تضرر أكثر من 625 ألف طالب، ونحو 23 ألف معلم بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2023.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء، أن "الأضرار تشمل إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، ما ترك الطلبة دون إمكانية الوصول إلى التعليم أو مكان آمن".

وأضاف التقرير، أنه "يتم استخدام نحو 92 بالمئة من جميع المباني المدرسية في غزة ملاجئ للنازحين"، لافتًا إلى "تعرض نحو 392 مدرسة (79 بالمئة من إجمالي المباني المدرسية في غزة) لأضرار، بما في ذلك 141 مدرسة تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل".

وأوضح أن "هذه المدارس قدمت خدمة مجتمعة في السابق لنحو 457019 طفلًا، وأكثر من 17043 معلمًا".

وبحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فإنه "استشهد أكثر من 4851 طالبًا و239 موظفًا تعليميًا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 8227 طالبًا و836 معلمًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 130، وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أن 16 مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة ماضية.وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28473 شهيدًا، و 68146 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر / وكالات