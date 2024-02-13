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الضربة الثانية.. "موديز" تخفّض التصنيف الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك "إسرائيليّة"

13 فبراير 2024 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

في أقل من أسبوع، قررت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانيّ، اليوم الثلاثاء، خفض التدريج الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أن كانت الوكلة قد خفّضت التدريج الائتماني لإسرائيل للمرّة الأولى في تاريخها، الجمعة الماضية.

وأفادت هيئة البث العبرية، بأن قرار موديز طاول البنوك الإسرائيلية الخمسة: "هبوعليم"، و"لئومي"، و"ديسكونت"، و"مزراحي"، و"هَبنلِؤمي"، حيث تمّ تخيض تدريجها الائتمانيّ من A2 إلى A3.

والجمعة الماضية، أعلنت وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال إلى "إيه 2" (A2).

وأكدت موديز في بيان لها، أن السبب الأساسي لتخفيض التصنيف الائتماني بسبب تداعيات الحرب على غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض التصنيف سيؤدي إلى ارتفاع أعباء الدَّين لدى "إسرائيل"، موضحةً أن النظرة المستقبلية لاقتصاد الاحتلال ستكون "سلبية".

ولفتت إلى أن تصاعد الحرب على جبهة الشمال سيؤدي إلى زيادة احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد "الإسرائيلي"، وبالتالي احتمالية انخفاض تصنيفه مجددًا في المدى القريب ستكون كبيرة.

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة المالية لدى الاحتلال من خطورة خفض التصنيف الائتماني، وأنه سيكلف اقتصاد الاحتلال أكثر من 8 مليارات دولار سنويًا.

ويُشار إلى أنّ وكالة موديز وضعت تصنيف الاحتلال الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر الماضي. فيما أكدت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية " ستاندرد آند بورز" خلال تقرير لها نشرته في نوفمبر الماضي أنها خفّضت توقعاتها حول افتصاد الاحتلال من مستقر إلى سلبي.

ويعبّر التصنيف الائتماني عن قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها. وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.

#العدوان على غزة #موديز

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