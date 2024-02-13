الدوحة.. هنية وعبد اللهيان يبحثان تطورات العدوان "الإسرائيلي" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن "أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل جدية".

واعتبر هنية، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، أن "أساس استقرار المنطقة هو إنهاء الاحتلال، ونيل شعبنا الفلسطيني حقوق أرضه ومقدساته".

وبحث الجانبان "ضرورة وقف عدوان الاحتلال وجرائمه بحق أهل غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لأهل غزة"،

ومساء أمس الاثنين، وصل المسؤول الإيراني إلى الدوحة على رأس وفد سياسي، والتقى بمسؤولي البلاد، من بينهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث "قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، وخاصة التطورات بفلسطين".

المصدر / وكالات