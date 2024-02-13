الاحتلال: إصابة 19 جنديًا في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إصابة 19 جنديًا في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع عدد جرحاه إلى 2882 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش عن مقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وإصابة 15 آخرين منهم في حالة خطيرة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال موقع "يسرائيل هيوم" العبرية، بالإضافة إلى مقتل 3 عسكريين، أصيب 15 جنديًا أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في جنوب قطاع غزة، من بينهم 2 بحالة خطيرة والبقية في حالة متوسطة وطفيفة.

وأفاد جيش الاحتلال، عبر موقعه، أن القتلى هم قائد كتيبة 630 في الاحتياط ونائب سرية الكتيبة 630 وجندي آخر من نفس الوحدة، وأشار إلى أن القتلى سقطوا خلال تفجير مبنى مفخخ، مؤكدًا تسجيل إصابات بين الجنود بجروح مختلفة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية، أن قائد الكتيبة 630 الإسرائيلية قُتل، أمس الاثنين، في معركة بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 567 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت الصحيفة أن "الرائد (احتياط) "نتانئيل (ناتي) كوبي، قائد الكتيبة 630 السرية "ب"، قُتل في معركة بقطاع غزة"، دون تحديد موقعها.

وأوضحت، أن "حالة من الحزن سادت في حي كريات شموئيل، في مدينة حيفا (شمال)، حيث كان يقطن كوبي".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من نقطة الصفر، وأنهم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وكانت مصادر إعلامية عبرية قد أكدت تعرض الجيش لكمين وصفته بالكبير والمحكم نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس، وقد أودى بحياة أكثر من 11 جنديًا.

وقالت المصادر إن "الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات".

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 569 من عناصره، إضافة إلى إصابة 2864، من بينهم 344 عسكريًا يتلقون العلاج بالمستشفيات، حالة 30 منهم توصف بالخطيرة، منذ بدء العدوان على القطاع والعملية البرية.

وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأنّ 353 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم "29 في حالة خطيرة و239 متوسطة و85 طفيفة".