أعطاهم الأمان ثم أطلق النار.. استشهاد نازحين برصاص قناصة الاحتلال في خانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، استشهاد وإصابة نازحين بإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم لدى خروجهم من "مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس، بعدما طلبت قوات الاحتلال من إدارة المستشفى إجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الطبية.

وقالت الوزارة في بيان: "استشهد وأصيب نازحون فلسطينيون برصاص جيش الاحتلال وهم خارجون من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع"، ولم تعلن وزارة الصحة في بيانها أعداد الشهداء والمصابين.

أضاف البيان: "قوات الاحتلال أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإخلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية، مما يضعهم في دائرة الخطر الشديد".

في جريمة مروعة تعكس الإجرام والسادية "الإسرائيلية"، قام جيش الاحتلال باعتقال شاب وتقييده، ثم أرسله مُقيدًا لمجمع ناصر الطبي ليدعو الناس للخروج منه، وهدده أنه إذا لم يعود سيقتحم عليه المستشفى..

الشاب خوفًا على أرواح الناس عاد بعد أن أوصل لهم الرسالة، ليقوم الاحتلال المجرم بإعدامه بثلاثة طلقات نارية مباشرة أسفرت عن استشهاده..

وتفاعل الناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير حول مقاطع وثقت لحظة تواجده بين النازحين في داخل المشفى، وأيضًا لحظة استشهاده، واجمعوا على أنها "جريمة بشعة" تضاف لسلسة جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل بالقطاع.

