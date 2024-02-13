أمريكا: مظاهرات أمام البيت الأبيض للمطالبة بوقف المجازر في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

تظاهر المئات أمام البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الثلاثاء، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومحملين الإدارة الأميركية مسؤولية المجازر بحق الفلسطينيين، ومحذرين من كارثة إنسانية في رفح جنوبي القطاع.

ورفع المتظاهرون شعارات "أنهوا الاحتلال"، و"فلسطين حرة"، و"أوقفوا ذبح وقتل الأبرياء في غزة"، و"بايدن شريك في جرائم الإبادة الجماعية"، و"استخدموا أموال ضرائبنا لبناء المستشفيات وليس لقتل الأبرياء"، و"أوقفوا المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة".

وحمّل المتظاهرون الرئيس الأميركي جو بايدن "مسؤولية استشهاد وقتل مزيد من الفلسطينيين" في غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار.

وشهدت الساحات أمام البيت الأبيض، وفي غير مدينة أميركية، عديدًا من وقفات وتظاهرات تطالب الإدارة الأميركية بوقف دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي في "حرب الإبادة الجماعية" التي تمارسها في غزة.

كما شهدت العديد من مدن العالم تظاهرات ومسيرات طالبت بوقف إطلاق النار في غزة، وعبرت عن رفضها للمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال في القطاع.

ولليوم الـ 130 على العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتكب الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدًا و 162 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28473 شهيدًا، و 68146 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.