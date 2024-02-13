بعد إصابتهم إصابات خطيرة.. الإعلام الحكومي يدين استهداف الاحتلال مجموعة من الصحفيين

غزة - فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يتعمّد استهداف الصحفيين في أماكن تواجدهم، مستنكرًا الاستهداف المباشر والمتعمّد لطاقم قناة الجزيرة للمرة الخامسة على التوالي.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي أن الاحتلال استهدف ظهر اليوم مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج سمالي رفح، ما أدّى إلى إصابة عدد منهم بإصابات خطيرة، من بينهم الصحفي في قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر، والذي كانت إصابته خطيرة للغاية أدّت إلى بتر قدمه على الفور، والمصور أحمد مطر.

وأشار المكتب إلى أن الاستهداف يأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين، ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين.

ولفت إلى أن "جيش الاحتلال قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 126 صحفيًا وصحفية واعتقل 10 صحفيين وأصاب العديد منهم، وهذا يدلل على أن الصحفيين والإعلاميين في دائرة القتل والاستهداف المتعمد".

وأدان المكتب بأشد العبارات "استهداف جيش الاحتلال لطاقم قناة الجزيرة، وطالب كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجريمة والتنديد بها، كما نطالبهم جميعاً بلجم الاحتلال المجرم، والضغط عليه لوقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين وضد المدنيين والأطفال والنساء.