بصاروخ لبناني مُباشر.. إصابة مستوطنين في "كريات شمونة" بجروح خطيرة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت مصادر عبرية أن مستوطنين اثنين أُصيبا بجروح خطيرة عقب سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة.

وأوضحت الإذاعة الرسمية للاحتلال أن المستوطنين أُصيبا ظهر اليوم الثلاثاء، بعد سقوط صاروخ أُطلق من جنوب لبنان على مستوطنة "كريات شمونة" شمالي فلسطين المحتلة. ولم تُدل القناة أو وسائل الإعلام الرسمية أي تفاصيل عن طبيعة الحدث.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن صافرات الإنذار دوّت في "كريات شمونة" عقب إطلاق حزب الله صاروخًا استهدف فيه مبنىً لشرطة الاحتلال محققًا إصابة مباشرة.

وأعلن حزب الله صباح اليوم عن استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق، أكد حزب الله أنّ المجاهدين تمكّنوا من استهداف التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏ كما استهدفوا تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏