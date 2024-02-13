العفو الدولية تُحذّر من خطر "إبادة جماعية مروعة" في رفح

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت منظمة العفو الدولية، أنّ أي هجوم يفكر الاحتلال بشنّه على مدينة رفح سيؤدي إلى ارتكاب مجازر دامية ومروعة في المدينة المكتظة.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها عبر منصة "إكس" أن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم "الإسرائيلي" في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فيما يهدد الاحتلال بشن عملية برية فيها.

وقالت المنظمة: " إن هناك خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربًا من القصف".

ويُذكر أن الاحتلال الصهيوني ارتكب فجر أمس الإثنين، عددًا من المجازر الدامية في مدينة رفح، ما أدّى إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد وإصابة المئات بجراح متفاوتة.

وارتفعت أعداد الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28473 شهيدًا، و 68146 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.



