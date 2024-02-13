عقب الاقتحام الكبير.. ارتقاء شاب فلسطيني في مدينة قلقيلية

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابة خطيرة أُصيب بها برصاص الاحتلال الصهيوني عقب الاقتحام الكبير الذي شنّته القوات لمدينة قلقيلية منذ ساعات الفجر.

وأكدت وزارة الصحة أن الشاب محمد شريف حسن سلمي "٢٠ عامًا"، من مدينة قلقيلية، ارتقى شهيدًا بعد إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت الوزارة أن إصابة سلمي كانت خطيرة خاصةً أن الرصاص أصاب منطقة الصدر والكتفين ومنطقة الرأس، في ظل منع الاحتلال الصهيوني مركبات الإسعاف من الوصول إليه لتقديم الإسعاف اللازم له، وبقيَ ينزف لساعات حتى فارق الحياة.

وفي ساعات الليل الأولى شنّت قوات الاحتلال حملة اقتحام كبير لعدد من قرى وبلدات المدينة، واندلعت اشتباكات ومواجهات بين الشبان والقوات المُقتحمة. كما داهم الاحتلال منازل المواطنين واعتدى عليهم واعتقل عددًا منهم.

و أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية عن تحويل دوام الطلبة لهذا اليوم إلى التعليم الإلكتروني نظرًا للأوضاع الميدانية التي تعانيها المدينة عقب الاقتحام الصهيوني الكبير.