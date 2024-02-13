وسط اشتباكات ومواجهات.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من قرى وبلدات الضفة الغربية، وسط اشتباكات ومواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال المُقتحمة.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" تطورات عمليات الاقتحام التي يشنها الاحتلال الصهيوني بشكل يومي على عدة بلدات وقرى ومدن في الضفة فقد شهدت الساعات الماضية عمليات اقتحام واسعة تخللها اشتباكات ضارية بين الشبان وقوات الاحتلال الصهيوني.

في قلقيلية،اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام عدد كبير من الجنود للمدينة، وسط إطلاق نار كثيف تجاه المواطنين وبين المنازل.

وارتقى الشاب محمد شريف حسن سلمي "20 عامًا" بعد إطلاق الاحتلال الصهيوني الرصاص، ما أدّى إلى إصابته بالصدر والكتفين والرأس، وبقيَ ينزف لساعات في ظل منع الاحتلال وصول سيارات الإسعاف ما أدّى إلى استشهاده متأثرًا بإصابته الخطيرة.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في المدينة، واعتقلت عددًا من الشبان عُرف منهم: سائد نزال، ومحمد أبو عصب، وليد شريم، والفتى آدم النيص والشاب يوسف محمد سمارة، والشقيقين عبد الله وعيسى النيص.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر الأولى مدينة جنين ومخيمها وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

كما اندلعت مواجهات واشتباكات بين الشبان والقوات المقتحمة، تخللها إطلاق نار بشكل مكثف، ووصول عدد كبير من التعزيزات العسكرية الصهيونية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية صير جنوبي المدينة، وحاصرت منزلًا، وطلبت أحد الشبان بتسليم نفسه، وبعد ساعة استهدفت القوات المنزل بقذائف الإنيرجا، ما أدّى إلى اندلاع النيران فيه.

كما اعتقلت الأشقاء الأربعة حمزة وصلاح وخالد وعبد وليد ارشيد، للضغط على شقيقهم لتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان غربي المدينة، وداهمت منزل المطارد أحمد أبو الهيجا، كما داهمت منزل عائلة "مرعي"، وعاثت به خرابًا واعتقلت الشاب كريم ناصر مرعي.

كما دمّرت جرافات الاحتلال شوارع وأحياء عدة بلدات في المدينة، وعمدت تخريب وتدمير البنية التحتية، بالإضافة إلى مركبات عدد من المواطنين.

في القدس، اقتحمت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل الأولى، بلدة عناتا شمالي شرقي المدينة، وداهمت عددًا من الأحياء قبل انسحابها من البلدة.

في نابلس، أطلق الشبان النار تجاه قوات الاحتلال المُقتحمة لمخيم عسكر الجديد شرقي المدينة.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما، وداهمت منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال أو اعتداء.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي المدينة، واعتقلت الأسيرين المحررين عمر محمد زعول، وخليل أحمد، عقب مداهمة منزليهما والاعتداء عليهما.

كما اقتحمت قرية كيسان جنوبي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت المواطن صدام يوسف عبيات، بعد تخريب منزله والاعتداء عليه وعلى أفراد من عائلته وسط تهديد ووعيد.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوبي المدينة، وداهمت منازل المواطنين وعاثت بهم خرابًا، ولم يبلغ عن حالات اعتقال أو اعتداء.