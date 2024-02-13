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أبرز تطورات اليوم الـ 130 من الحرب الصهيونية على غزة

13 فبراير 2024 . الساعة 08:08 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

واصل الاحتلال الصهيوني حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها بحق العائلات في قطاع غزة لليوم الـ 130 على التوالي، من خلال شن الغارات وتواصُل القصف المدفعي والجوي وارتكاب آلاف المجازر الدامية. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد مارسه بحق أبناء شعبنا، بدءًا من قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية، وتدنيس المساجد، ونبش القبور وصولًا إلى حصار المشافي واستهدافها واقتحامها، واعتقال الطواقم الطبية وتعذيبهم وإهانتهم.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يقارب 19 مجزرةً، راح ضحيتها 164 شهيدًا و200 جريحًا. وبذلك، ارتفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 28340 شهيدًا و67984 إصابةً.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز تطورات الحرب الصهيونية على غزة خلال الساعات الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه واستهدافه لعدة مناطق في قطاع غزة.

في رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم عدة مناطق جنوبي شرقي المدينة، كما شنّت الطائرات الحربية غارةً على منطقة زلاطة شرقي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة لعائلة "عابد" في شارع عوني ضهير.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني حصار مجمع ناصر الطبي وسط إطلاق نار بشكل كثيف ومتواصل صوب كل من يتحرك بالمكان.

كما أفادت مصادر صحفية ارتقاء طفلة داخل المجمع جرّاء انقطاع التيار الكهرباء عن المجمع خلال ساعات الليل الأولى.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الغربية للمدينة،

في البريج، استهدفت طائرات الاحتلال مناطق متفرقة شمالي المخيم وسط القطاع.

في النصيرات، ارتقى الإعلامي علاء قدوحة برفقة عدد من أفراد عائلته جرّاء قصف صهيوني استهدف منزله في المخيم.

وانتشل المسعفون عددًا من الشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة "درويش" في مخيم ٢ وسط القطاع.

في المغازي، أُصيب عدد من المواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "سعدة" في المخيم وسط القطاع.

في غزة، شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت أبراج المقوسي شمال غربي المدينة.

 

#غزة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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