20 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

غزة - فلسطين أون لاين

أفاد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، اليوم الإثنين، أن الضفة الغربية المحتلة شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 عملًا مقاومًا، تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار.

وأوضح "معطى" في بيان صدر عنه، أن عمليات المقاومة بالضفة شملت خمس عمليات إطلاق نار واشتباك مسلح، ومحاولتي طعن، إضافة إلى اندلاع 13 مواجهة وإلقاء حجارة، وخروج مظاهرتين.

ففي القدس المحتلة، شهدت البلدة القديمة محاولة طعن، واندلاع مواجهات في بلدتي الرام وبيت إجزا، فيما خرجت مسيرات ومظاهرات في بلدة بدو ومنطقة باب الرحمة في القدس المحتلة.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة رام الله والبيرة، وفي جنين اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في بلدة قباطية جنوبا

وفي طوباس، اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في كل من مخيم الفارعة ووادي الفارعة جنوبا، وبلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مخيم بلاطة، واندلعت مواجهات أخى في كل من تل وبيت دجن وبيتا.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حجة، فيما شهدت بيت لحم محاولة طعن بالقرب من مدخل قرية بتير.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر تخللها إلقاء حجارة.

وأشار "معطى" أن الضفة الغربية والقدس المحتلة شهدت عدة عمليات نوعية، حيث أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم ووادي الفارعة وبلدة طمون بطوباس، وفي قباطية جنوب جنين، وفق البيان.