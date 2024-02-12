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القسام: مقتل 3 أسرى "إسرائيليين" متأثرين بإصابتهم

12 فبراير 2024 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل 3 من المحتجزين متأثرين بإصابتهم في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام في تصريح مقتضب عبر منصة "تليجرام" أن الأسرى الثلاثة هم من بين ثمانية أسرى أعلنت الكتائب أمس الاثنين إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات على قطاع غزة.

وقال البيان، إن القسام ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.

أمس الأحد، قالت كتائب عز الدين القسام، إن اثنين من المحتجزين "الإسرائيليين" لديها قتلا وأصيب ثمانية آخرون بإصابات خطيرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال آخر 96 ساعة.

وأضافت الكتائب، أن أوضاع المحتجزين تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان.

 

يتبع..

#أبو عبيدة #القسام

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