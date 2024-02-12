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"إسرائيل" تمنع دخول مقررة أممية للأراضي الفلسطينية المحتلة

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"إسرائيل" تمنع دخول مقررة أممية للأراضي الفلسطينية المحتلة

12 فبراير 2024 . الساعة 17:44 بتوقيت القدس
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المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز
غزة - فلسطين أون لاين

منعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية "الإسرائيلي"، يسرائيل كاتس، في بيان، "لن تتمكن ألبانيز من دخول إسرائيل."

تجدر الإشارة، أن منع دخول ألبانيز جاء عقب تصريحات اعتبرت فيها أن ما قامت به حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول "هي نتيجة للضغوط الإسرائيلية".

وطالما كانت العلاقات بين "إسرائيل" والمسؤولين في الأمم المتحدة متوترة، بسبب مواقف الأخيرين من الحروب التي تشنها ضد الفلسطينيين، وخاصة المجازر الإسرائيلية في الحرب الحالية على غزة، وترفض حكومة الاحتلال أيضا استقبال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأسباب ذاتها.

#الأمم المتحدة

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