القدرة: قناصة الاحتلال يحاصرون مشفى ناصر الطبي بخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، عن ارتقاء 7 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين من الأطقم الطبية والنازحين برصاص الجيش الإسرائيلي في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان، أن "القناصة الإسرائيليين يحاصرون المستشفى ويطلقون النار على كل من يتحرك في ساحتها".

وشدّدت الوزارة في بيانها، على أنها بحاجة إلى حماية الطاقم الفني للتحرّك في ساحات مجمّع ناصر الطبي لإصلاح شبكة الصرف الصحي.

وأوضحت أن مياه الصرف الصحي غمرت قسم الطوارئ وأعاقت عمل الطواقم في مجمّع ناصر الطبي، مشيرة إلى أنّ هناك خشية من امتدادها إلى أقسام الأشعة.

وأشار القدرة إلى أن الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات سقطت نتيجة الانفجارات المحيطة بمجمع ناصر الطبي، لافتاً النظر إلى نفاد الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين في مجمّع ناصر الطبي.

والأحد، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره القوات الإسرائيلية.

وقال غيبريسوس، في منشور على منصة إكس: "نشعر بقلق عميق بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين بسبب تصاعد الأعمال العدائية في محيط المستشفى".

وجدد المسؤول الأممي التأكيد على ضرورة "حماية الصحة في جميع الأوقات من ناحية، ووقف إطلاق النار من ناحية أخرى".

وقتل فلسطينيان وأصيب آخر بجراح وصفت بـ"الخطيرة"، الأحد، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي نيران أسلحته الرشاشة بشكل متواصل على مجمع ناصر الطبي.

ووفقا لشهود عيان، استهدف الجيش الإسرائيلي مباني المجمع وباحاته بالأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخر بجروح حرجة داخل أقسام وباحات المستشفى.

وأوضح الشهود للأناضول أن قناصة الجيش الإسرائيلي يطلقون النار باتجاه أي جسم يتحرك في محيط المجمع، سواء كان ذلك قرب البوابة الرئيسية أو بالقرب من النوافذ.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة، وأفادت وزارة الصحة في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 129 على قطاع غزة، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 28 ألفًا و340، إلى جانب 67 ألفًا و984 جريحًا بإصابات متفاوتة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.