عقب استهداف صحفيتين.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 شهيدًا

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 شهيدًا، وذلك عقب ارتقاء صحفيتين جرّاء القصف الصهيوني المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأكد المكتب في تصريح له أنّ 126 صحفيًا وصحفية استشهدوا منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفيتين آلاء حسن الهمص الصحفية بوكالة سند للأنباء ومواقع إعلامية أخرى، وأنغام أحمد عدوان الصحفية في قناة فبراير الليبية.

وأوضح المكتب أن الصحفية الهمص أُصيبت في قصف سابق على منزلها في قطاع غزة في أيام الحرب الأولى، وارتقى عدد من أفراد أسرتها. وبعد أن تماثلت الهمص للشفاء استهدف الاحتلال الصهيوني، أمس الأحد، منزل عائلتها في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، ما أدى إلى ارتقائها رفقة عدد من أفراد عائلتها.

كما أشار المكتب إلى ارتقاء الصحفية أنغام عدوان بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل عائلتها في مدينة رفح.

وباستشهاد الصحفيتين، ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 126 صحفيًا وصحفية منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة.