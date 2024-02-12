حرمان من النوم وتفتيش عارٍ.. أوضاع كارثية يعيشها الأسرى في سجن "عتصيون"

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقلين الفلسطينيين في سجن عتصيون الصهيوني يعانون من أوضاع كارثيّة صعبة للغاية.

ووفقًا لزيارة الطاقم القانوني للهيئة سجن عتصيون -جنوبي الضفة الغربية- فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن أكثر من 85 معتقلًا في السجن يعانون من أوضاع سيئة للغاية.

وأشارت الهيئة إلى أن قوات القمع تتعمّد مداهمة الغرف بشكل عشوائي، وتفتيش الأسرى "عراة" والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، مؤكدة أنّ السجانين يمنعون الأسرى من النوم من خلال الطرق المتواصل بالعصي على الأبواب طوال ساعات الليل.

ووثّقت الهيئة تفاصيل الاعتقال الذي تعرض لها الأسير " ط.ه، حيث تم اعتقاله من بيته الساعة السادسة صباحًا من قبل عدد كبير من قوات الجيش ، بعد أن تم تكسير مقتنيات منزله والعبث بمحتوياته وعندما رفض الإجابة عن أي أسئلة انهالوا عليه بالضرب وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، وخلال عملية اقتياده أجبر على الجلوس بطريقة صعبة وتسبب آلام داخل الجيب العسكري وبقي على هذا الحال لمدة 4 ساعات وعندما طلبوا منه النزول لم يستطع لتخدير قدميه فقاموا بشده من قيود يديه من الخلف وإسقاطه على الأرض على رأسه وسحبه بطريقة قاسية حتى تمزق بنطاله وجرحت يديه ، ليتم إدخاله دون علاج الى سجن عتصيون.

ودعت الهيئة كافة الجهات الدولية المختصة للتدخل السريع لإنهاء هذه المعاناة بحق الأسرى الفلسطينيين، كما طالبت لجنة الصليب الأحمر الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال.