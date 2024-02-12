"حدث أمني خطير".. مقتل وإصابة جنود صهاينة في كمين مُحكم في خان يونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر عبرية، فجر اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الصهيوني تعرّض لكمين "كبير" و"محكم" في خان يونس جنوب قطاع غزة.

أكدت وسائل إعلام عبرية أنّ المقاومة الفلسطينية نفّذت كمينًا مُحكمًا أدّى إلى مقتل أكثر من 11 جنديًا صهيونيًا في مدنية خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت هيئة البث "الإسرائيلية" إلى وجود حدث أمني وصفته بـ"الخطير" جنوبي شرقي خان يونس.

وأوضحت الهيئة أن قوات الجيش الصهيوني يعانون من أوضاع صعبة في خان يونس بعد تعرّضهم لكمين كبير جدًا.

ولفتت إلى أن نقل القتلى والجرحى استغرق عدة ساعات في ظل استمرار الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

يُذكر أن كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، نفذت يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي عملية نوعية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قتل فيها 21 ضابطا وجنديًا صهيونيًا.

وفي حدث منفصل، اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الإثنين، بمقتل جنديين في المعارك الضارية جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر عبرية مقتل الجندي أدي إلدور "21 عامًا، والجندي ألون كلاينمان "21 عامًا" من وحدة ماجلان الخاصة، بعد استهداف آليتهما بقذيفة مضادة للدروع، غرب خانيونس.

كما أشارت المصادر إلى إصابة 3 جنود إصابات خطيرة، اثنين منهما من وحدة الكوماندوز، فيما أُصيب الجندي الثالث إصابة خطيرة أن توضّح تفاصيل الإصابة.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الصهيوني منذ السابع من أكتوبر إلى 566 قتيلًا، ومنذ بدء العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 229 قتيلًا.

