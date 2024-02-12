وسط اشتباكات مسلحة.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واعتداءات في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّ الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات بين الشبان والقوات المقتحمة.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لآخر عمليات الاقتحام التي يشنّها الاحتلال على مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل يومي، فقد واصل الاحتلال اقتحامه ومداهمته لعدد من منازل المواطنين وسط حملة اعتقالات واسعة لعدد من المواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

في نابلس، اندلعت اشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام عدد كبير من الجنود الصهاينة لقرية تل جنوبي غربي المدينة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أدّى إلى إصابة أحد الشبان إصابة متوسطة في الفخذ نُقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، وعاثت بهم خرابًا واعتقلت 17 مواطنًا، عُرف منهم: المُصاب عبدالله موفق حلمي رمضان، مصطفى سمير سلوادي، وأمين ناصر عرايشة، وأسامة مصطفى عابد، وسالم ياسين عصيدة، وإبراهيم اسماعيل رمضان، وحسام حسن عصيدة، وعصام إبراهيم رمضان، ومحمود صقر عصيدة، وأحمد عبد الرازق يامين، علي أيوب أبو البراء، سامي عماد يامين، أحمد ابراهيم رمضان.

وخلال ساعات الفجر الأولى، اقتحمت الآليات العسكرية عدة أحياء في مخيم بلاطة شرقي المدينة، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

كما أفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال داهمت منازل عدد من المواطنين، وخرّبت محتوياتهم، واعتقلت عددًا من الشبان وسط تهديد ووعيد لعائلاتهم.

كما شرعت جرافات الاحتلال، قبل انسحاب القوة، بعمليات تجريف للشوارع وتخريب للبنية التحتية في المخيم.

في جنين، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة لعدد من المواطنين من قرى وبلدات مختلفة، عُرف منهم المواطن أيسر محمد نواف لحلوح من بلدة عرابة جنوبي غربي المدينة، والشاب حسن إبراهيم السيد. كما استولت على مركبة المواطن أحمد إبراهيم أبو ارميلة أثناء مروره عبر حاجز عسكري بالقرب من بلدة يعبد.

واندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي المدينة، استهدف فيها المقاومون موقعًا لتمركز آليات الاحتلال، بالتزامن مع إطلاق بصليات كثيفة من الرصاص تجاه القوات المقتحمة لدوار قرية مثلت الشهداء.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي المصيون، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدّى إلى إصابة أحد الشبان بشظايا في القدم.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في عدة قرى وبلدات، منهم، بلدة عين منجد ورام الله التحتا وأم الشرايط في المدينة، وبلدة بيتونيا غرب رام الله، ومخيم الجلزون، وفتشت محتوياتم وعاثت بهم خرابًا.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوبي شرقي المدينة، واعتقلت المواطن محمود مروح بشارات عقب مداهمة منزله وتفتيش محتوياته.

كما اندلعت اشتباكات، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين، ما أدّى إلى إصابة أحد الشبان بالرصاص في اليد.