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الاحتلال يعترف بمقتل جنديين من وحدة "الكوماندوز" في معارك قطاع غزة

12 فبراير 2024 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الإثنين، بمقتل جنديين في المعارك الضارية جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر عبرية أن جنديين من وحدة ماجلان الخاصة قُتلا باستهداف آلية بقذيفة مضادة للدروع، غرب خانيونس.

كما أشارت المصادر إلى إصابة  3 جنود إصابات خطيرة، اثنين منهما من وحدة الكوماندوز، فيما أُصيب الجندي الثالث إصابة خطيرة أن توضّح تفاصيل الإصابة.

وأعلن الجيش الصهيوني في بيان له، مقتل الجندي أدي إلدور "21 عامًا، والجندي ألون كلاينمان "21 عامًا".

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الصهيوني منذ السابع من أكتوبر إلى 566 قتيلًا، ومنذ بدء العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 229 قتيلًا.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قتلى صهاينة #الكوماندوز

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