"مُحدث" أبرز تطورات اليوم الـ 129 من الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 129 على التوالي، لم يترك فيها المحتل أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد ارتكبها بحق أبناء شعبنا الصامد. بدءًا من قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكينة، وتدنيس المساجد، وحصار وقصف المستشفيات والمرافق الصحية، واستهداف المرضى والأطفال والنساء بهمجية واضحة.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم، عن ارتكاب الاحتلال ما يقارب 19 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 164 شهيدًا و 200 إصابة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 28340 شهيدًا، و67984 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

آخر التطورات الميدانية

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز تطورات الحرب الصهيونية خلال الساعات الأخيرة، واصل الاحتلال الصهيوني شنّ غاراته العنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة.

في رفح، ارتقت الصحفية آلاء الهمص متأثرةً بجراحها التي أُصيبت بها في قصف صهيوني استهدف منزل عائلتها في حي الجنينة شرقي المدينة.

كما ارتقى الطفل محمود علاء عوض وشقيقته أسماء جرّاء إطلاق طائرة كواد كابتر النار تجاههما شمالي غربي المدينة.

وأكد مدير الدفاع المدني بغزة أن الطواقم تعمل تحت ظروف صعبة للغاية، ولا يتوفر سوى آلية واحدة فقط للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

كما أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر أن الاحتلال يتعمّد استهداف الطواقم الطبية وإعاقة عملها في البحث عن ناجين تحت البيوت التي دمّرتها طائرات الاحتلال خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن الخدمات الصحية في رفح لم تعد كافية في ظل المجازر الدامية التي يرتكبها الاحتلال في المدينة.

ولفت إلى انتشار عدد كبير من الأوبئة بسبب غياب البنية التحتية الصحية.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني حصار مجمع ناصر الطبي وسط إطلاق نار متواصل تجاه كل من يتحرك في المكان.

وأكدت مصادر طبية أن قناصة الاحتلال أطلقت النار داخل ساحة المجمع ما أدّى إلى ارتقاء 7 مواطنين وإصابة 14 آخرين من الطواقم الطبية والنازحين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن الأوضاع في مجمع ناصر الطبي "كارثية" خاصةً بعد أن غمرت مياه الصرف الصحي قسم الطوارئ، ما أدّى إلى إعاقة عمل الطواقم وسط تخوفات من امتدادها إلى أقسام الأشعة.

وأشار إلى نفاذ الطعام في المجمع، مما ينذر بكارثة أخرى تهدد المرضى والنازحين والطواقم الطبية.

كما حاصر الاحتلال أكثر من 1200 نازح في مدرسة هارون الرشيد في حي الأمل، بعد أن دمّر سور المدرسة ودورات المياه.

في البريج، استهدفت مدفعية الاحتلال أراضي أبو حجير شمالي المخيم وسط القطاع.

في الزهراء، ارتقى شهيدان جرّاء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين عند ساحل المدينة وسط القطاع.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

في متابعة "فلسطين أون لاين" لآخر تطورات الحرب الصهيونية في اليوم الـ 129، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني عدة مجازر خلال الساعات الماضية، وسط تركيز واضح وعنيف على مدينة رفح خاصةً خلال ساعات الليل الأولى.

في رفح، ارتكب الاحتلال الصهيوني عدة مجازر دامية بحق عدد من العائلات، وشنّ أكثر من 40 غارة على عدة مناطق متفرقة.

استهدفت طائرات الاحتلال منذ ساعات الليل الأولى حتى الصباح ما يقارب 15 منزلًا وعدد من المساجد التي تؤوي عشرات النازحين.

ودمّرت الطائرات مسجد الهدى بمنطقة يبنا، واستهد مسجد الرحمة في مخيم الشابورة مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

كما شنّ الاحتلال غارات مكثفة وعنيفة استهدف فيها منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسط المدينة.

كما شنّت طائرات الاحتلال 3 غارات على عدة مناطق قرب الحدود مع مصر.

في حصيلة أولية، ارتقى 100 شهيد وأُصيب أكثر من 230 مواطنًا جرّاء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال ساعات الفجر، فيما أكدت المصادر الطبية أنّ عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود أعداد كبيرة من المفقودين تحت أنقاض المنازل التي قُصفت فوق رؤوس ساكنيها.

وأكدت مصادر صحفية أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى بعض المنازل المدمرة في رفح، في ظل تواصل الغارات الصهيونية على تلك المناطق.

وأكّد مدير مستشفى الكويت أن الاحتلال الصهيوني استخدم في غاراته التي شنّها على مدينة رفح صواريخ حارقة ومحرمة دوليًا، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الإصابات وصلت خطورة إصابتها إلى بتر الأطراف مباشرة، وتهتك في الدماغ بالإضافة إلى حروق شديدة.

وقال مدير مستشفى أبو يوسف النجار إنّ طاقة المستشفيات في رفح لا تتحمل عدد الإصابات الكبير جرّاء المجازر الدامية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال ساعات الليل.

في خان يونس، شنّ الاحتلال الصهيوني صباح اليوم عدة غارات متتالية على مناطق متفرقة في المدينة.

كما ارتقت شهيدة وأُصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق جنوبي شرقي المدينة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في عدة مناطق متفرقة.

وفي ساعات الصباح الأولى، شنّت الطائرات الحربية عدة غارات على المناطق الجنوبية للمدينة.

في دير البلح، ارتقى 15 شهيدًا جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع البركة وسط القطاع.

في النصيرات، استهدف الاحتلال الصهيوني منزلًا في المخيم وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين.

في غزة، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف صوب ساحل بحر الشيخ عجلين غربي المدينة.

وفي متابعة آخر حصيلة لعدد الضحايا حتى مساء أمس الأحد، فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى 28176 شهيدًا، وإصابة 67784 مواطنًا بجراح متفاوتة منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.