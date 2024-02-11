إصابة ضابطين وجندي للاحتلال في معارك جنوب غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة اثنين من ضباطه وجندي بجروح خطيرة، خلال معارك مع المقاومة في جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية، إن أحد الضابطين يعمل في كتيبة الهندسة 603 بجيش الاحتلال، بينما يعمل الضابط الآخر والجندي ضمن وحدة المظليين.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2855 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 564 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.

كما ارتفعت حصيلة القتلى في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28 ألفا و176، بينما وصل عدد الجرحى إلى 67 ألفا و784 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي يومها الـ128، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه على أنحاء متفرقة في القطاع.

وتترافق الغارات والقصف مع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب القطاع.