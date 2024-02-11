مستعمرون مسلحون يهدمون مساكن ومنشآت زراعية في مسافر يطا

غزة - فلسطين أون لاين

هدم مستعمرون مسلحون، اليوم الأحد، مساكن وجرفوا منشآت زراعية في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مستعمرين هدموا مساكن وجرفوا كهفا وبئر مياه وحظائر أغنام تعود لعائلة المواطن أحمد محمود حمامدة، بمنطقة شغب فرصة في مسافر يطا.

وأفاد المواطن حمامدة، بأن المستعمرين جرفوا ودمروا كل المنشآت السكنية والزراعية القائمة في تلك المنطقة، وغيروا معالمها بالكامل، لإخفاء اثار اعتداءاتهم السابقة، التي أجبرت العائلة على الرحيل قسرا من هناك.

يذكر أن عائلة المواطن حمامدة أجبرت منذ نحو شهرين على الرحيل قسرا من منطقة شغب فرصة في مسافر يطا جراء اعتداءات المستعمرين المستمرة على العائلة وممتلكاتها، والتي كان آخرها مهاجمة مساكن العائلة وتهديد أفرادها وتحطيم خلايا الطاقة الشمسية واتلاف خزانات مياه الشرب، والمحاصيل الزراعية، واقتلاع وتكســــير الأشــــجار المثمرة.

وفي السياق ذاته، ذكر الناشط اسامة مخامرة، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال الاسرائيلي، داهمت مساكن المواطنين من عائلة عوض مخامرة في منطقة سدة الثعلة بمسافر يطا، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما طارد مستعمرون مسلحون رعاة الأغنام في وادي الجوايا بمسافر يطا، ومنعوهم من الوصول الى المراعي والحقول، تحت تهديد السلاح.

يعاني المواطنون في مسافر يطا من خطر التهجير القسري، ويتعرضون لانتهاكات واعتداءات شبه يوميه من قبل الاحتلال ومستوطنيه والمتمثلة بهدم مساكنهم وإلقاء الحجارة عليهم، وملاحقة الرعاة وقتل الماشية، وردم آبار المياه، كما يمنعون من الوصول إلى مراعيهم.