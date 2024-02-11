خبير عسكري: 3 سيناريوهات محتملة إذا وسعّت "إسرائيل" عملياتها في رفح

غزة - فلسطين أون لاين

قال الخبير العسكري فايز الدويري، إن تلويح حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياتها في رفح، يأتي من أجل "تجسير الهوة" والحصول على تنازلات من المقاومة الفلسطينية بغزة في اتفاق الهدنة الصادر عن اجتماع باريس، خاصةً وأن الموقف الإسرائيلي لا يزال ضبابيًا حول الخطوة القادمة، في ظل وجود خلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان حول آلية التنفيذ.

وأوضح الخبير الدويري، أن هناك 3 سيناريوهات محتملة للعملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى، أن أكبر مشكلة تواجه "إسرائيل" في هذه العملية هي النازحون في المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 1.3 مليون، حيث سيتعيّن على دولة الاحتلال إخلاء المنطقة منهم.

وبحسب الخبير العسكري والإستراتيجي، فقد طلب نتنياهو من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي عمليتين منفصلتين، لأن الوضع في رفح يختلف عن باقي المناطق الفلسطينية.

وتحدث رئيس الأركان عن عملية الإجلاء التي ستكون قسرية وليست طوعية، وقال الدويري إن الوجهة -بحسب الإسرائيليين- ستكون عبر 3 خيارات: أن يتم إجلاء الفلسطينيين إلى الشمال التي يطالب الاحتلال بأن يكون منطقة عازلة.

والخيار الثاني أن يتم إجلاؤهم إلى منطقة المواصي الممتدة في غرب خان يونس وأطراف رفح. أما الخيار الثالث فيتمثل في ترحيلهم إلى سيناء المصرية، "ولكن، ألا تملك مصر السيادة على أرضها؟"، تساءل الدويري.

ولفت المحلل العسكري، إلى أن الواقع الديمغرافي في مدينة رفح والاكتظاظ الكبير في أعداد النازحين، لا يمكّن "إسرائيل" القيام بعملية عسكرية في رفح من دون ارتكاب مجزرة بحق النازحين، مؤكدًا أن هذا الأمر يفرض ضغوطًا كبيرة حتى على داعمي "تل أبيب".

وأوضح أن حكومة الاحتلال ليس أمامها من الناحية العملية سوى دفع النازحين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، لأنه لا يوجد مكان لهم في وسط وجنوب غزة، في حين ترفض حكومة بنيامين نتنياهو عودتهم إلى القطاع.

وبحسب الدويري، مع تلويح مصر بتعليق اتفاقية "كامب ديفيد" حال قيام "إسرائيل" بعملية عسكرية في رفح، فإن جيش الاحتلال ربما يحاول احتلال "محور فيلادلفيا" لإطباق الحصار على غزة بشكل تام.

وأكد أن أن الموقفين المصري والأميركي يمثلان القول الفصل في هذه العملية، لأن هذين البلدين يملكان منع "إسرائيل" فعليًا بما يمتلكان من أوراق.

وفي وقت سابق، هدد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من أن أي هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، "يعني نسف مفاوضات التبادل".

وقال مصدر قيادي لقناة الأقصى، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح.

وأكد المصدر، على أن "ما لم يحققه نتنياهو وجيشه النازي خلال أكثر من 4 أشهر لن يحققه مهما طالت الحرب".

تتواصل التحذيرات من قبل مؤسسات محلية وحكومية بقطاع غزة، وأخرى إغاثية من كارثة إنسانية وصحية كبيرة، إذا اتخذت حكومة الاحتلال قرارًا عمليًا في توسيع هجومها ليشمل أكثر المناطق بقطاع غزة اكتظاظًا بالنازحين، والتي ادعت منذ بدء العدوان على أنها مناطق "آمنة".

وقال رئيس بلدية محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، إن أي عمل عسكري في المدينة المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم.

وأضاف، في حوار صحافي، أن المدينة بصدد مواجهة مجاعة وحالة عطش كبيرة نتيجة نقص الإمدادات، مشيرًا إلى أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لا تكفي إلا 10% من سكان المدينة.

من جهته، حذر مكتب الإعلامي الحكومي، من كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح ونُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسئولية الكاملة.

وتناولت وسائل الإعلام التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" نية وتهديدات جيش الاحتلال بمهاجمة واجتياح محافظة رفح (جنوب قطاع غزة) والتي تضم أكثر من 1,400,000 مواطن فلسطيني بينهم 1,300,000 نازح من محافظات أخرى، مما ينذر بوقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وقال الإعلام الحكومي، في بيان له، نُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يُلوّح بارتكابها الاحتلال والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكابه آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية.

وطالب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وكذلك وقف القتل المتعمد ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف تهديدات الاحتلال المستمرة ضد محافظة رفح وغيرها من المحافظات.

وفي وقت سابق، قال موظفون في مجال الإغاثة اليوم (الجمعة)، إن أي تقدم عسكري إسرائيلي في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين أكثر من مليون فلسطيني محاصرين هناك، في الوقت الذي قد تتوقف فيه المساعدات الإنسانية تماماً.

ويعيش الآن نحو 1.5 مليون شخص في ملاجئ قذرة مكتظة أو في الشوارع في أرض تقع بين الأسيجة الحدودية مع كل من مصر و"إسرائيل" والبحر المتوسط إضافة إلى القوات الإسرائيلية.

وقال يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: "لا يمكن السماح بأي حرب في مخيم ضخم للاجئين"، محذرًا من "حمام دم" إذا امتدت العمليات الإسرائيلية إلى هناك.