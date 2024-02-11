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جيش الاحتلال يستولي على مئات الملايين من بنك فلسطين في غزة

11 فبراير 2024 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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استولى جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال الايام الاخيرة على مئات الملايين من الشواقل وذلك من داخل بنك فلسطين في منطقة الرمال في مدينة غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية ان جيش الاحتلال وضع يده على 200 مليون شيقل كانت مودعة في بنك فلسطين وقام بنقلها خلال الاسبوع الماضي الى خارج القطاع ، حيث تعود الاموال – وفقاً للصحيفة – للسلطة الفلسطينية ويجري النظر في مصيرها.

فيما قال الناطق بلسان جيش الاحتلال ان مبنى البنك جرى استخدامه على يد قناصة وانه تم مهاجمته والسيطرة على الأموال وذلك بانتظار قرار المستوى السياسي الاسرائيلي بخصوص مصيرها.

#غزة #سرقة #الاحتلال الإسرائيلي

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