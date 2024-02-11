آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط للتنديد بمجازر الاحتلال في غزة

توافد عشرات آلاف المغاربة، للعاصمة الرباط، صبيحة الأحد، للتأكيد على موقف ثابت من دعم الشعب الفلسطيني، وللتنديد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في تعدّ صارخ على كافة القوانين الإنسانية، وأمام مرأى من العالم.



وندد المحتجون بصمت المجتمع الدولي تجاه ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى إسقاط التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وصدحت أصوات المحتجين، في المسيرة الشعبية الوطنية، التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، بعدد من الشعارات من قبيل: ها: "شعب الأقصى سير سير.. حتى النصر والتحرير"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"لا إله إلا الله.. والشهيد حبيب الله"، و"غزة غزة.. رمز العزة"، و"كلنا فداء فداء.. وفلسطين الصامدة".

ومنذ الامس ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 112 شهيدا و173 جريحا.

المصدر / عربي 21