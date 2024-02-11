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الحوثي يتوعد بتوسيع عملياته إذا اجتاح الاحتلال رفح

11 فبراير 2024 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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توعّدت جماعة الحوثي اليمنية، بتوسيع عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي حال تصعيدها الحرب في مدينة رفح.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، في تصريح نشره عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من مساء السبت: "نقول للكيان الإسرائيلي إن أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد، وطالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية".

وأكد الحوثي على أن العمليات "مستمرة طالما استمرّ العدوان والحصار على غزة، حتى إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، ووقف الجرائم الرهيبة والشنيعة، وجرائم الإبادة الجماعية لسكان غزة".

الجمعة، أعلنت حكومة الاحتلال رسميًا عن الاستعداد للعملية في رفح، و"أمر نتنياهو الجيش والمؤسسة الأمنية بتقديم خطة مزدوجة إلى الحكومة لإجلاء السكان وتدمير كتائب حماس"، وفق تعبير مكتبه.

ومنذ الامس ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 112 شهيدا و173 جريحا.

 

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