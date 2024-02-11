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مستشفى "العودة" شمال غزة يعود لعلاج المرضى رغم تدمير أجزاء منه

11 فبراير 2024 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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عاد مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، للعمل من جديد، رغم الدمار الكبير الذي حل بأجزاء منه، والحصار الذي أطبق عليه ودام 18 يومًا.

ويستمر مشفى العودة في تقديم الخدمات الطبية بطاقة 50 بالمئة للمرضى والمصابين في ظل الظروف القاسية التي يمر بها قطاع غزة نتيجة للحرب، وسط نقص الإمكانات والمستلزمات الطبية الناتج عن الحرب.

وقال الطبيب محمد صالحة لوكالة الأناضول، أثناء عمله في المستشفى: "بعد انتهاء الحصار الذي استمر لمدة 18 يومًا منذ تاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عاد المستشفى للعمل وبدأنا بتقديم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين بطاقة استيعاب بنسبة 50 بالمئة".

وأضاف: "خلال فترة الحصار، كانت حركتنا داخل أروقة المستشفى مقيدة للغاية خشية من إطلاق الرصاص من قبل القنص "الإسرائيلي"، وأيضاً لم تتمكن سيارات الإسعاف والمواطنين من نقل الجرحى والمرضى بسهولة إلى المستشفى".

وزاد: "خلال فترة الحصار، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المستشفى، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من العاملين داخل المبنى وتدمير الطابقين الثالث والرابع".

وتابع: "العديد من السيدات استشهدن لصعوبة وصولهن إلى المستشفى بشكل سريع، خاصة النساء الحوامل".

وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أكثر من 28,064 شهيدا و67,611 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
 

المصدر / الأناضول
#غزة #الاحتلال الإسرائيلي #مستشفى العودة

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