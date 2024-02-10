آلاف المستوطنين يتظاهرون في "تل أبيب" للمطالبة بإقالة نتنياهو

غزة - فلسطين أون لاين

للأسبوع الثامن على التوالي، تظاهر آلاف المستوطنين الإسرائيليين، اليوم السبت، في "تل أبيب" وحيفا، مطالبين بإقالة حكومة الاحتلال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية، إنّ آلاف المستوطنين تظاهروا في ساحة "البيما" وسط "تل أبيب"، كما قطعوا طريق "كابلن" في المنطقة، احتجاجاً ضد حكومة نتنياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن "مظاهرتان قبالة منزلي نتنياهو في القدس".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أنّ نحو 3000 مستوطن إسرائيلي "تظاهروا عند تقاطع حوريف في مدينة حيفا، مطالبين بتغيير الحكومة فورًا، رافعين لافتات كتب عليها: الانتخابات الآن".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي أيضًا، بأنّ أقرباء الأسرى ونشطاء من أجل إعادتهم "يقطعون طريق أيالون وأشعلوا النيران على الطريق".

#عاجل | عائلات أسرى الاحتلال تتظاهر وتشعل النيران على طريق "أيالون" الرئيسي في "تل أبيب". pic.twitter.com/zKszrz1LTi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 10, 2024

وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وأمس، طلب أهالي الأسرى الإسرائيليين الاجتماع العاجل والفوري مع نتنياهو، و"كابينت" الحرب، لمعرفة مصير ذويهم في قطاع غزة، ومستقبل المفاوضات مع حماس بشأنهم.