قلق "إسرائيلي" من استهداف حزب الله "ميركافا 4" بصاروخ موجه

غزة - فلسطين أون لاين

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، لمقطع فيديو استهداف دبابة "ميركافا" بصاروخ موجه أمر مثير للقلق.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن الصاروخ الإيراني "ألماز" الذي ضرب الدبابة يطابق تمامًا صاروخ "سبايك" الإسرائيلي.

وأشارت إلى، أن الصاروخ الإسرائيلي ربما وصل إلى إيران عن طريق "حزب الله" منذ حرب لبنان الثانية.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية، عن تقارير إيرانية قولها إن الصاروخ يصل لمدى 8 كم، ويمكن تركيبه على طائرة إضافة لاستخدامه كصاروخ موجه من الأرض وهو بذلك يشابه صاروخ "جيل" الإسرائيلي، ويستطيع الصاروخ الإيراني إصابة الهدف المحدد له مسبقاً وكذلك يمكن لمطلق الصاروخ التحكم به أثناء تحليقه واختيار هدف وتوجيه الصاروخ له.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا في موقع البغدادي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصاروخ موجه خاص.

وعن طريق نشره مشاهد من استهداف ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل؛ أعلن حزب الله اليوم عن تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من مساء يوم السبت 10-02-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، منذ ساعات صباح اليوم السبت، استهداف وقصف مراكز وثكنات قوات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة وجنوبي لبنان.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عصر اليوم، موقع "جل ‏العلام" العسكري التابع للاحتلال، "بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة"، وفق بلاغ عسكري لـ "حزب الله".

وأشارت المقاومة الإسلامية إلى أن مجاهديها سيطروا على طائرة "إسرائيلية" مُسيرة، من نوع "سكاي لارك". مؤكدة: "وهي بحالة فنية جيدة".