تظاهرات في مدن وعواصم أوروبية تنديدًا بالعدوان على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

شارك الآلاف في مظاهرات حاشدة في عدة مدن وعواصم أوروبية نصرة لغزة ومطالبة بوقف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، بعد مضي 127 يومًا على بدء العدوان على غزة.

وشارك الآلاف في مدينتي ستوكهولم ومالمو في السويد، وأوتريخت الهولندية، ومدينتي برلين وساربروكين في ألمانيا، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الفرنسية باريس.

كما وخرجت مظاهرات أخرى، في العاصمة البريطانية لندن حيث وصلت إلى مقر الحكومة، وعدد آخر من المدن البريطانية، وفي الدنمارك، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وشددوا على ضرورة وقف حصار غزة، والتأكيد على وصول المساعدات للمواطنين.