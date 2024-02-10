ما هي شروط حماس لتبادل الأسرى مع الاحتلال؟

غزة - فلسطين أون لاين

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، اليوم السبت، إنّ الحركة تعاملت مع كل المقترحات التي وصلتها على مدار الأسابيع الماضية بـ"إيجابية عالية".

وفي سؤال عن أبرز شروط حماس، قال نعيم في حوار صحافي مع قناة العربي، إن الشرط الأول يرتكز بشكل أساسي على وقف كامل لإطلاق نار وبشكل معلن وبضمانات دولية متعددة. ويتمثل الشرط الثاني أن يرفع الحصار، وأن تفتح المعابر، وأن تدخل كل احتياجات القطاع من احتياجات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار، حسب نعيم.

وأشار نعيم إلى أن الشرط الثالث، هو صفقة للتبادل تؤدي في النهاية إلى ما أسماه بـ “تبييض السجون الصهيونية من الأسرى الفلسطينيين".

وأكد أن حركته تقدم كل المرونة المطلوبة فيما يتعلق بالتفاصيل مقابل أن تتحقق هذه الشروط الثلاثة التي تضمن للشعب الفلسطيني وقف هذا العدوان، ورفع الحصار، وإغاثة الناس، وإعادة الإعمار وتبييض السجون.

وأوضح نعيم أن اتفاق باريس هو إطار عمل وليس اتفاقًا نهائيًا بالمدد الزمنية والضوابط السياسية والقانونية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق جاء لجسر الفجوة التي كانت قبل اللقاء في باريس بين المتفاوضين.

ولفت إلى أن موقف الاحتلال يتمثل في أنه يريد أن يوقف العدوان لأنه يعاني من فشل ميداني، ويعاني من ساحة داخلية ممزقة، وتكاد تنطلق هناك حرب أهلية وتنهار الحكومة الائتلافية، بالإضافة إلى أن هناك ضغطًا دوليًا سواء من قبل الولايات المتحدة، أو بسبب ما يحدث في الإقليم.

وقال باسم نعيم: إن "العدو الصهيوني هو واهم لأن ما لم يحققه على مدار 4 شهور من الإبادة الجماعية ومن الأحلام المريضة بتحطيم المقاومة وتهجير السكان واسترجاع الأسرى لدى المقاومة بالدبابة والطائرة والإبادة الجماعية يريد أن يحققه بالتفاوض".

والأسبوع الماضي، أعلنت "حماس" في بيان، تسليم ردّها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد يومها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الدوحة تسلمت رد "حماس" حول مقترح الهدنة في قطاع غزة وهو "إيجابي ويتضمن ملاحظات".