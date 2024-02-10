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شهيدان في استهداف سيارة في بلدة "جدرا" اللبنانية

10 فبراير 2024 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استشهاد شخصان وجرح آخرين في استهداف سيارة ببلدة "جدرا" في منطقة إقليم الخروب بجبل لبنان قرب العاصمة اللبنانية بيروت.

نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر أمنية قولها إن "شخصية فلسطينية مقربة من حماس نجت من غارة إسرائيلية على سيارة في منطقة جدرا، على بعد نحو 60 كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية، إلا أنها أسفرت عن استشهاد 3 آخرين".

وكانت قد استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في بلدة مركبا جنوبي لبنان، صباح اليوم السبت، فيما دوت دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، ظهر اليوم السبت.

 

 

 

 

#غزة #لبنان #شهداء

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